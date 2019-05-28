الخارجية الفلسطينية: قرارات هامة لصالح فلسطين في قمة مكة‎

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن القمة الإسلامية التي ستنعقد في مكة نهاية مايو/ أيار الجاري، ستشهد قرارات هامة لصالح فلسطين. وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة وصفتها الخارجية بـ“المحورية الهامة“ في القمة ”يحدد فيها الموقف الفلسطيني من الأفكار الأمريكية ومن التهديدات الإسرائيلية اليومية ضد شعبنا، ويؤكد أهمية حق العودة وإنهاء الاحتلال وإقامة…