الخارجية الفلسطينية: قرارات هامة لصالح فلسطين في قمة مكة‎

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن القمة الإسلامية التي ستنعقد في مكة نهاية مايو/ أيار الجاري، ستشهد قرارات هامة لصالح فلسطين.
وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة وصفتها الخارجية بـ“المحورية الهامة“ في القمة ”يحدد فيها الموقف الفلسطيني من الأفكار الأمريكية ومن التهديدات الإسرائيلية اليومية ضد شعبنا، ويؤكد أهمية حق العودة وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة“.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة ”وفا“ أنها ”حضرت كافة مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجرى مناقشة ومراجعة هذه المشاريع في إطار اجتماعات كبار الموظفين، التي ستنهي أعمالها هذا اليوم، على أن ترفع مشاريع القرارات برمتها لوزراء الخارجية لمناقشتها يوم غدٍ الأربعاء في جلسة خاصة“.
وأوضح البيان أن ”مشاريع القرارات تغطي مناحي القضية الفلسطينية كافة بما فيها التأكيد على قرارات القمم الإسلامية السابقة والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي، مع التأكيد والتركيز على حق شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، ورفض الحلول المؤقتة أو المنقوصة التي يتم الترويج لها حاليًا من قبل الإدارة الأميركية“.