على وقع التصعيد الإسرائيلي.. الملك عبدالله يلتقي محمود عباس في عمان

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة عمان.

وقال الديوان الملكي الأردني، عبر حسابه على “تويتر”، إن الملك عبدالله استقبل محمود عباس في قصر “بسمان” بالعاصمة عمان.

ولم يذكر الديوان أي تفاصيل أخرى عن مضمون اللقاء أو عن زيارة الرئيس الفلسطيني للأردن.

ويأتي اللقاء في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية، ويتوقع أن تكون مباحثات الزعيمين تركزت حولها.

وتشهد الضفة الغربية، تصعيدًا إسرائيليًا، يتمثل في اقتحامات لبلدات ومدن ومخيمات فلسطينية، وفرض حصار على مدينتي رام الله والبيرة.

واعترفت أستراليا، السبت الماضي، بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل؛ الأمر الذي قوبل باستنكار عربي وفلسطيني واسع؛ حيث اُعتُبر انحيازًا واضحًا لإسرائيل يُصعّب التوصل لحلول للقضية الفلسطينية.

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، أعلن، السبت الماضي، عن زيارة عباس للأردن، وقال إنها تأتي ضمن تحركات واتصالات يُجريها عباس؛ لوقف التصعيد الإسرائيلي على الضفة.

وتعقد جامعة الدول العربية، حاليًا، اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة التصعيد الإسرائيلي ضد فلسطين، والقرار الأسترالي بشأن القدس.