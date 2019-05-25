اشتية يكشف عن خطة لدعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، عن تفاصيل خطة جديدة قال إنها ستكون مخصصة لدعم القدس وتعزيز صمود أهلها.

وقال اشتية: إن ”التركيز خلال الفترة الحالية سيكون على دعم قطاع الإسكان وتعزيز المؤسسات غير الربحية في القدس“، بحسب وكالة ”وفا“ للأنباء.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن ”الحكومة الفلسطينية ستقدم كل ما هو ممكن لدعم القدس وتعزيز صمود المواطن المقدسي“.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من رجال الأعمال المقدسيين، بمكتبه في رام الله، بحضور وزير القدس فادي الهدمي، حيث اطلع على أبرز احتياجات المحافظة، والمعيقات التي يواجهها المواطنون نتيجة إجراءات الاحتلال.

وبحسب الوكالة، بحث اشتية مع الوفد آليات خلق حالة تشابك بين مؤسسات القدس وعائلاتها وقطاعها الخاص ومختلف المؤثرين فيها، وتوحيدهم باتجاه خلق انسجام بين مصلحة الفرد والمصلحة الوطنية، وإعادة الدور الفعال للفرد في قضايا وطنه ومجتمعه.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد على بعض القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشكل عاجل بخصوص القدس، كالمساهمة بحل أزمة شركة كهرباء القدس وكفالتها للاقتراض من البنوك لتسديد التزاماتها، وكذلك قرار دعم الجهاز التعليمي في القدس لتحسين أوضاع المعلمين.