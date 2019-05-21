مصادر أمنية: تعزيزات عسكرية أمريكية تصل العراق عبر الأردن

أرسلت الولايات المتحدة 60 مركبة عسكرية إلى قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية.

وقالت المصادر يوم الثلاثاء، لموقع العراقي نيوز، إن ”60 مركبة عسكرية أمريكية وصلت إلى قاعدة عين الأسد (أحد القواعد الأمريكية المهمة في العراق) بمحافظة الأنبار أمس الاثنين، دخلت عبر منفذ طريبيل بين العراق والأردن“.

وأضافت المصادر إن ”القافلة العسكرية الأمريكية كانت تخضع لإجراءات أمنية مشددة ورافقتها طائرة مقاتلة أمريكية“، مشيرة إلى أن التعزيزات تزايدت في القاعدة الجوية مؤخرا.

وتصاعدت التوترات مؤخراً بين واشنطن وإيران حيث أرسلت الإدارة الأمريكية حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفته بالتهديدات المحتملة ضد المصالح الأمريكية من إيران، فيما ردت طهران بتحذيرات بأنها مستعدة لمواجهة التهديدات الأمريكية.

ودفعت الأجواء غير المستقرة عددًا من الدول الغربية إلى إعلان سحب بعض العسكريين والمدنيين في العراق.

وتشير التقديرات إلى أن عدد القوات الأمريكية في عين الأسد يبلغ 5000 جندياً.