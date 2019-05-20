وفد أمريكي يزور بغداد لبحث العقوبات المفروضة على طهران‎

التقى نائب رئيس الحكومة العراقية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، مساعد وزير الخزانة الأمريكي مارشال بيلينغسلي والوفد المرافق له، وذلك لبحث العقوبات المفروضة على طهران.

وذكر بيان صدر عن مكتب حسين، وهو وزير للمالية أيضًا، أنه ”جرى خلال اللقاء التباحث في الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك آفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية“.

وأوضح البيان أن ”الجانبين تطرقا إلى تطورات المشهد السياسي في المنطقة، والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق العقوبات على جمهورية إيران الإسلامية“.

بدوره، أكد حسين أن ”الوضع في المنطقة معقد وحساس في آن واحد“، متمنيًا أن ”تحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية والدبلوماسية والحوار والمفاوضات؛ لأن أي توتر أو صراع سيؤثر بشكل سلبي على جميع دول المنطقة وبالأخص العراق، وسينعكس ذلك سلبًا على الاقتصاد والسوق العراقية“.

ويأتي هذا اللقاء في ظل التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي، فيما أعلن العراق سابقًا التزامه بعدم دفع الدولار إلى إيران عن صادراتها، وهو ما تسبب بقطع الأخيرة الكهرباء عن العراق الصيف الماضي.