وزارة الدفاع العراقية تعلن مقتل 11 عنصرًا من داعش‎

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل 11 عنصرًا من تنظيم داعش، خلال عملية أمنية تهدف لمطاردة عناصر التنظيم في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، التي تتبع لوزارة الدفاع، في بيان، أن قيادة عمليات صلاح الدين شرعت ”بعملية تفتيش وتطهير لجزيرة صلاح الدين، لفرض الأمن والاستقرار فيها“.

وأفاد البيان بأن ”العملية أسفرت عن مقتل 11 إرهابيًا، والعثور على 13 وكرًا و16 حزامًا ناسفًا، وتدمير سيارتين مفخختين وثلاثة أنفاق، والعثور على معملين للتفخيخ“.

وبعد دحره نهاية 2017، زاد نشاط ”داعش“ مؤخرًا في محافظات الأنبار (غربًا) وديالى (شرقًا)، ونينوى وكركوك وصلاح الدين (شمالًا)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.