صحيفة: حماس تجسست على السلطة الفلسطينية عبر شبكة عملاء معقدة

زعمت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن جهاز المخابرات العسكرية التابع للسلطة الفلسطينية، تمكن قبل أشهر من الكشف عن ”وجود شبكة عملاء جندتهم حركة حماس في صفوف أجهزة أمن السلطة“.

ونقلت الصحيفة عن ما سمتها مصادر رفيعة في السلطة الفلسطينية، أن ”حماس شكلت تلك الشبكة لاختراق قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في عملية واسعة النطاق، وجندت ضباطًا للعمل في صفوف السلطة“.

وأشارت المصادر إلى أن ”هذه الخطة المعقدة صُممت من قبل قيادة حماس في غزة والخارج، لنقل معلومات حساسة حول الخطط المختلفة لقوات الأمن التابعة للسلطة، فضلاً عن العمليات المخططة ضد البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية، كما طُلب من البعض بث معلومات كاذبة من أجل تشويش صورة استخبارات السلطة، وتعميق واستغلال صراعات السلطة القائمة بين كبار مسؤوليها“.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطة ”قامت بعد الكشف عن الشبكة بتحديث جميع رؤساء قوات الأمن، وفتح تحقيق سري ومفصل للكشف عن جميع أفراد قوات الأمن العاملة في الضفة الغربية الذين جندتهم حماس“.

وأضافت أنه ”بناء على التحقيقات، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الضباط وأفراد قوات الأمن الذين اعترفوا بالتجسس لصالح حماس، وتم اعتقال جميع المتورطين وسجنهم في سجون السلطة الفلسطينية، بعد إلقاء القبض عليهم سرًا، كما تم إطلاع الرئيس محمود عباس والقيادة العليا في رام الله بمجريات التحقيق“.

وأكدت أن ”حماس نجحت في اختراق العديد من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، بعضها حساس بدرجة كبيرة، مثل جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي والمخابرات العسكرية، إضافة إلى اختراق أجهزة قوات الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني“.

وبينت المصادر أن ”أساليب تجنيد حماس كانت متنوعة، حيث تم تجنيد بعض الضباط الفلسطينيين لأن لديهم عائلات في قطاع غزة، وضغطت حماس عليهم من خلال احتجاز أقاربهم، فيما تم إغراء البعض بالرشاوى المالية“.

وأضافت أن ”حماس تحاول إغواء بعض القيادات في السلطة الفلسطينية من خلال تقديم الأموال لهم على شكل منح شهريًا، على أمل أن يظهر البعض منهم الوقوف إلى جانبها وتلبية مطالبها“.