عزام الأحمد: حماس والجهاد الإسلامي أصبحتا امتدادًا لصفقة القرن

اتهم عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بـ“العمل على تنفيذ صفقة القرن“، التي يعتبرها الفلسطينيون هضمًا كاملًا لحقوقهم الوطنية.

وقال في تصريح إذاعي، إن ”حماس والجهاد الإسلامي، أصبحتا امتدادًا لصفقة القرن، وخطة التحرك الأمريكية الإسرائيلية لفصل الضفة عن غزة“.

وأضاف الأحمد، أن ”حماس تعمل على تكريس الانقسام بإقامة دويلة في غزة، بالبحث عن تهدئة مع إسرائيل، والهرولة نحو امتيازات مادية، الأمر الذي يناقض الرياح الوطنية“.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيقوم بجولة خارجية تشمل عددًا من الدول العربية والأوروبية والإسلامية.

وأوضح الأحمد، أن ”جولة عباس تهدف لإطلاع الدول على التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والخطوات التي يمكن اتخاذها خلال جلسة المجلس الوطني المقررة منتصف الشهر المقبل“.

وعقد عباس، قمة مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الدول العربية تعهدت بدعم موازنة السلطة الفلسطينية؛ لمواجهة ابتزاز إسرائيلي للسلطة من خلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب، بحجة أن السلطة تدفعها للأسرى ولذوي الشهداء الفلسطينيين.