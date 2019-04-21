عباس: الوضع الفلسطيني في غاية الخطورة

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأحد، من أن الوضع الفلسطيني حاليًا ”في غاية الخطورة“، مشيرًا إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد جلسة له منتصف الشهر المقبل؛ لاتخاذ قرارات حول العلاقة مع أمريكا وإسرائيل.

وقال عباس في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إن ”الأوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة ولم تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار، ومقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي“.

وأضاف: ”سندعو برلمان فلسطين، المجلس المركزي، للانعقاد منتصف الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية“.

وتابع عباس: ”إسرائيل لم تطبق قرارًا دوليًا واحدًا منذ عام 1947، بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية“.

وتساءل قائلًا: ”بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، ووقف المساعدات للأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ماذا تبقى من صفقة القرن“.

وبخصوص ملف المصالحة الفلسطينية، قال عباس: ”مصرون على تحقيق المصالحة، رغم رفض حماس لها، حيث تصب اهتمامها على مناورات تحاول من خلالها كسب هدنة مؤقتة هنا أو هناك، والحصول على بعض التسهيلات“.

وأكد عباس أن الحكومة الإسرائيلية ”تمرر الأموال لحماس لإبقاء الانقسام قائمًا“، مشددًا على أن السلطة ”لبت كل دعوة من أجل المصالحة، لكن حماس كانت تتنصل منها كل مرة“.