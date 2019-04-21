جدل إعلامي وسياسي بعد تقرير عن مقتل حسن نصرالله في حرب بين حزب الله وإسرائيل

يظهر حسن نصرالله الأمين العام لجماعة ”حزب الله“ اللبنانية الشيعية، في إطلالة إعلامية، غدًا الإثنين، للرد على تقرير إعلامي نُشر في الكويت، السبت، مفاده أن نصرالله أبلغ القيادة العسكرية لحزبه أنه قد يقتل في حرب مع إسرائيل خلال الصيف المقبل هو ومعظم قادة الصف الأول.

وكانت الشبكة الإعلامية لجماعة ”حزب الله“ قد توسعت خلال الساعات الماضية في نفي التقرير الذي نشرته صحيفة ”الراي“ الكويتية ونسبت فيه إلى مصادر لم تحددها، أن نصرالله لم يكن يومًا متشائمًا كما ظهر وهو يلتقي قادة المناطق ويبلغهم قوله: ”لن أبقى بينكم فترة طويلة، مشيرًا كما قالت إلى أنه قد يُقتل معه أكثر قادة الصف الأول في عملية اغتيال قد تقوم بها إسرائيل في حرب مفاجئة الصيف القادم“.

احتمالات مقتل معظم القادة

ونقلت صحيفة الراي قول نصرالله إن ”إجراءات قد اتخذت حتى في الحالات القصوى مثل قتل القادة، فلا داعي للتساؤل“، داعيًا رجال حزب الله عدم إخفاء الحقيقة وإطلاع العائلات وأهالي القرى على احتمالات الحرب.

وأشار نصرالله إلى أن ”هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل تسعى لمفاجأة الجميع، مثل حرب 2006، إلا أن نتنياهو ليس مثل إيهود أولمرت المتردد. ومثلما فعلت إسرائيل في غزة عام 2008 فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه عام 2019، مضيفًا: ”ولذلك على الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة أن تستعد لكل الاحتمالات“.

وبموجب تقديرات نصرالله، فإن من المحتمل أن تخلي إسرائيل كل المستوطنين من ”الناقورة“ وحتى ”مزارع شبعا“ في حال اندلاع الحرب، لمنع ”حزب الله“ من العبور وأخذ هؤلاء كرهائن.

وقالت صحيفة ”الراي“، إن حديث نصرالله جاء تحذيرًا لقادة حزب الله لاتخاذ كل تدابير الحيطة والإبقاء على حالة التأهب.

إطلالة إعلامية غدًا

وكانت شبكة إعلام ”حزب الله“ قد عممت خلال الساعات الماضية ذلك التقرير، واصفة إياه بأنه ”غير صحيح“ وأنه ”من نسج الخيال“.

وأضافت أن آخر لقاء داخلي عقده نصرالله حصل قبل أسابيع وسرب بعض مضمونه إلى الإعلام في حينه.

وفي سياق التقرير والرد عليه، أشارت عدة مواقع لبنانية إلى أن نصرالله ستكون له يوم غد الإثنين إطلالة إعلامية يتحدث فيها عن هذا التقرير وعن مجمل المستجدات الإقليمية واللبنانية الداخلية.