قطر: نعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الإثنين “إنه لا يرى ضرورة لإعادة فتح سفارة في دمشق، وليست هناك مؤشرات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.”

وأضاف أيضًا أن قطر مازالت تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال: “موقف قطر منذ اليوم الأول أن هناك أسباب، كان بسببها تعليق العضوية، وتجميد مشاركتها في الجامعة العربية، الأسباب مازالت قائمة ولم تزُل، فلا نرى هناك أي عامل مشجع لعودة سوريا… التطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو فقط تطبيع لشخص تورط في جرائم حرب”.

وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

وتعارض دول عربية عديدة هذا التوجه وتسعى إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.