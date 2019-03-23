لجنتان للتحقيق في أحداث تعز.. وميليشيا الإخوان مستمرة في انتهاكاتها‎

بعد يوم دام في محافظة تعز جراء المواجهات العنيفة التي شهدتها المحافظة منذ ليلة أمس الأول ، بين ميليشيات الحشد التابعة لحزب الإصلاح الإخواني ، وبين كتائب أبو العباس السلفية احد فصائل المقاومة الشعبية المنظوية في إطار الجيش الوطني ، شكل محافظ تعز نبيل شمسان لجنة خاصة للتحقيق الواقعة .

كما شكل مدير شرطة تعز منصور الأكحلي هو الأخر لجنة للتحقيق في تلك الاحداث الدامية والتي خلفت أكثر من 100 بين قتيل وجريح وتضرر العديد من المنازل والمرافق الحكومية والخاصة في مدينة تعز القديمة .

وتكونت اللجنة التي شكلها محافظ تعز من ثلاثة قضاة ، برئاسة احمد الحمودي رئيس محكمة استئناف تعز ، فيما تكونت لجنة الأكحلي من ثلاثة من القيادات الأمنية برئاسة نائب مدير شرطة المحافظة .

وفي الإطار ذاته أفادت مصادر حكومية يمنية، السبت، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي تدخل لإيقاف اشتباكات استمرت يومين بمدينة تعز، جنوب غربي البلاد، بين قوات مليشيا الحشد التابعة لحزب الإصلاح الإخواني وقوات ”أبو العباس“.

وأفادت وكالة ”سبأ“ الرسمية للأنباء أن ”هادي“ أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ تعز ”نبيل شمسان“ للوقوف على اشتباكات يومي الجمعة والسبت، و“وجه بضرورة ضبط النفس وحقن الدماء“.

وأطلقت مليشيات الحشد النار على المدنيين وأحرقت مخازن وقود لمستشفى محلي، ما أدى إلى التهام النيران أجزاء منه وتعرض بعض المرضى، بينهم أطفال، لحروق.

وناشد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، التحالف العربي، بسرعة التدخل وإنقاذ الأبرياء في مدينة تعز، على إثر الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها ويقودها ”مليشيا الحشد“ التابعة لحزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

واستنكر المجلس، في بيان رسمي أصدره مساء يوم السبت، ”الفوضى العارمة والاغتيالات وحرق المنازل التي تقوم بها مليشيا الحزب، في محافظة تعز، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين“.

وجاء في بيان المجلس، التضامني مع أهالي تعز، أنه ”يتابع بقلقٍ بالغ ما تقوم به مليشيات الحشد الشعبي، التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، من أعمال التصفية لمخالفيهم وهدم وإحراق للمنازل، وانتهاكات سافرة بحق الأبرياء في محافظة تعز“.