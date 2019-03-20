هادي يعيّن محافظًا جديدًا للبنك المركزي اليمني

عيّن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، حافظ معياد، محافظًا جديدًا للبنك المركزي اليمني، خلفًا لسلفه، محمد زمام، بعد شهرين فقط، من كشف اللجنة الاقتصادية اليمنية، لعمليات فساد مالية من خلال المضاربة والتلاعب بالعملة المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، نصّ القرار الجمهوري.

وكشف معياد، في يناير/ كانون الثاني، المنصرم، أثناء رئاسته للجنة الاقتصادية المكلفة من رئيس الجمهورية، عن عمليات فساد مالية ”واسعة النطاق“، خلال شهر واحد، بلغت مليارات الريالات، بواسطة عملية المضاربة والتلاعب بالعملة اليمنية.

وتضمنت الوثائق التي نشرها على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانات للفارق السعري بين أسعار السوق، وأسعار شراء عملة الريال السعودي، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي بلغت إلى قرابة 9 مليارات ريال يمني، خلال هذا الشهر فقط.