هادي يدعو إلى ”الوقوف بحزم“ أمام الأطماع والتدخلات الإيرانية

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، القمة العربية – الأوروبية، المنعقدة في مصر، إلى ”الوقوف بحزم أمام الأطماع التدخلات“ الإيرانية في الشؤون العربية، وتحديدًا في اليمن.

وقال الرئيس اليمني، في كلمته التي ألقاها، يوم الأحد خلال القمة، إن إيران توجه ”المليشيات الحوثية للانقلاب على الدولة ودعمها بالمال والسلاح وسعيها لإطالة أمد الحرب وعرقلة جهود السلام، واستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لإطلاق الصواريخ الإيرانية الصنع، التي لا تستهدف المملكة العربية السعودية وحسب، ولكن تشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي العربي، والأمن والسلم الإقليميين والدوليين“.

وأكد أن إيران ”باتت تشكل خطرًا يهدد الأمن الإقليمي والدولي، فهي الراعي الرسمي للإرهاب والتطرف، كون تدخلاتها في البلدان العربية باتت واضحة للجميع، وعلى الجميع عدم مواربة ذلك بل المضي قدمًا في استراتيجية واضحة لكبح جماح التمدد الإيراني، الذي لن تتوقف طموحاته عند حدود البلدان العربية“.

وأشار الرئيس اليمني، إلى ”التشجيع الإيراني للمليشيات الحوثية للاعتداء على السفن التجارية في الممرات الملاحية الدولية، جنوب البحر الأحمر، وتهديدها بإغلاق مضيق باب المندب“، محذرًا من أن ذلك ”يعد تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم“.

ودعا هادي إلى ”تكثيف التعاون الأوروبي العربي دعمًا لليمن واليمنيين، وتمكين الحكومة اليمنية من القيام بوظائفها الدستورية، والضغط على المليشيات الحوثية الإيرانية للاحتكام للقرارات الدولية، وعودة العملية السياسية على أساس المرجعيات الثلاث“.