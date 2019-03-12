رئيس الانتقالي الجنوبي يختتم زيارته إلى المملكة المتحدة

وصف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى المملكة المتحدة بـ“الخطوة المهمة لتعزيز تفاعلنا مع شريك دولي رئيسي نحو إيجاد حل لقضية شعب الجنوب“.

واختتم الزبيدي، اليوم، زيارته التي استمرت أسبوعًا كاملًا إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد تلقيه دعوة من مجلس العموم البريطاني، طبقًا لحديث سابق للمتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم العولقي، لـ“إرم نيوز“.

وقال الزبيدي، في تصريح نقله عنه الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي، إن لقاءاته مع صانعي السياسات البريطانية وأعضاء من البرلمان وحكومة المملكة المتحدة وممثلين عن المنظمات غير الحكومية، أكدت على ”التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بالتوصل إلى حلٍ سياسي لإنهاء هذه الحرب ومعاناة الشعبين في الجنوب والشمال“.

وأضاف أن الحل الدائم للأزمة اليمنية ومشاكل اليمن ”سيكون مستحيلًا من دون الوصول إلى حل جذري للقضية الجنوبية، يقبل به شعب الجنوب، كما أن الحل الشامل يتضمن الحاجة الملحة لتمثيل الجنوب بشكل موثوق على طاولة المفاوضات“.

وأكد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بالعمل بشكل بنّاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ”لضمان معالجة مطالب وتطلعات شعب الجنوب، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره في إطار أي مفاوضات قادمة“.

وتابع الزبيدي: ”لقد استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي كجهة فاعلة ذات شرعية على الأرض من خلال تمثيل في جميع المحافظات الجنوبية أن يضع خططًا لقيادة الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية، وكذلك فيما يتعلق بدور المجلس الحاسم والفعّال في محاربة الإرهاب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين“.

ولفت إلى أن هذه الخطط التي تم تطويرها مع ومن أجل الجنوبيين ”تم استقبالها بترحيب كبير من قبل جميع الشخصيات والمؤسسات والمنظمات التي تم الالتقاء بها“ في بريطانيا.