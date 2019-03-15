أمريكا تقول إنه لا يوجد إطار زمني لانسحابها من سوريا

أعلن المبعوث الأمريكي جيمس جيفري اليوم الجمعة، أنه لا يوجد إطار زمني لانسحاب بلاده من سوريا، حيث تدعم جماعات تقاتل تنظيم داعش.

وقال جيفري، ممثل أمريكا الخاص لسوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي الذي يحارب داعش: ”لم يبقَ لتنظيم داعش سوى بضع مئات من المقاتلين، وأقل من كيلومتر مربع من الأراضي تحت سيطرته في آخر معقل له في سوريا رغم أنه ربما كان له ما بين 15 ألفًا و20 ألف مناصر في سوريا والعراق”

وأضاف ”نحن على وشك إنهاء الحملة على طول نهر الفرات لاسترداد آخر أراضي الخلافة، والمعركة ستستمر للقضاء على فكر تنظيم داعش، ولا يوجد إطار زمني لانسحاب الولايات المتحدة“.