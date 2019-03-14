الأمم المتحدة تعين البحرينية خولة مطر نائبة لمبعوثها إلى سوريا.. والمنامة ترحب

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، تعيين البحرينية خولة مطر، نائبة للمبعوث الأممي إلى سوريا ”غير بيدرسون“، الذي باشر مهامه مطلع العام الجاري.

ونقل بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قوله إن ”خولة مطر تتمتع بمعرفة واسعة في المنطقة والصراع السوري ومنظومة الأمم المتحدة“.

وتتمتع مطر بخبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، إذ تولت عدة مناصب بينها نائبة رئيس الفريق الانتقالي لمنظومة التنمية في الأمم المتحدة في نيويورك، ونائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، ومديرة مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا في دمشق، والمتحدثة باسم الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا، ومديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة.

وتحمل مطر، التي حلت محل المصري رمزي عزالدين رمزي، شهادة الدكتوراة في علم الاجتماع من جامعة ”درم“ البريطانية.

ورحبت وزارة خارجية البحرين بتولي مطر لهذا المنصب، مشيرة إلى أن هذا التعيين ”يشير إلى ما تزخر به مملكة البحرين من كفاءات تحظى بالتقدير لما لها من إسهامات على الصعيدين الإقليمي والدولي“.

ورأت خارجية البحرين أن هذا التعيين ”يجسد ثقة المجتمع الدولي في خبرات وقدرات مطر“، متعهدة بـ“دعمها في الاضطلاع بمهامها والمضي قدمًا بالجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي يحقق طموحات الشعب السوري“.

ويعد الدبلوماسي النرويجي بيدرسون، المبعوث الأممي الرابع إلى سوريا، بعد كل من الراحل كوفي عنان، والجزائري الأخضر الإبراهيمي، والسويدي ستيفان ديمستورا، الذي استقال نهاية العام الماضي لـ“أسباب شخصية“.