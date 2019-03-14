المغرب يعلن تفكيك ”خلية إرهابية“ موالية لداعش

أعلنت الأجهزة الأمنية في المغرب، اليوم الخميس، عن تفكيك ”خلية إرهابية“ كان يختبئ عناصرها في مدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش.

وقالت إن ذلك، يأتي ضمن الجهود الوقائية الرامية إلى التصدي للتهديد الأمني المرتبط بتنظيم داعش.

جاء ذلك، في بيان أصدرته وزارة الداخلية المغربية التي قال فيه إن ”هذه الخلية الإرهابية تتكون من ستة عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع داعش بليبيا“.

وأشارت إلى أن المتابعة الأمنية الدقيقة مكنت من كشف انخراط المشتبه بهم، الذين أعلنوا ولاءهم لـ“داعش“، في التخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة.

وبحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة.