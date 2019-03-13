حقيقة منع المغرب وفدًا إيرانيًا من دخول أراضيه

بعدما راجت تقارير إعلامية عن منع المغرب لوفد برلماني يمثل إيران في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي من دخول أراضيه، نفى مصدر رسمي وقوع مثل هذا الأمر.

وقال أمال بلقايد مدير التعاون الدولي بالبرلمان المغربي في اتصال هاتفي مع موقع ”إرم نيوز“ إن الوفد الإيراني لم يمنع، بل إن إيران من قررت عدم المشاركة، مشيرًا إلى أنه لا علم لديه بمنع الوفد الأمني الإيراني الذي حل بالمغرب.

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت في وقت سابق، إن السلطات منعت وفدًا أمنيًا إيرانيًا من دخول أراضيها، للمشاركة في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون الإسلامي التي يحتضنها المغرب خلال الأسبوع الجاري.

وكشف موقع ”اليوم24″، أن السلطات المغربية منعت مسؤولين أمنيين إيرانيين من دخول أراضيها، بعدما وصلوا فعلًا إلى مطار الدار البيضاء بداية الأسبوع الجاري، وذلك في خضم التوتر الذي تعرفه العلاقات بين الرباط وطهران، الذي انتهت بسحب المغرب لسفيره من طهران، واتهام النظام الإيراني بدعم جبهة البوليساريو.

وكانت إيران، وهي عضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي تعتزم المشاركة بوفد رفيع المستوى في الدورة الحالية، يقوده رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، ويضم 42 شخصية أخرى.