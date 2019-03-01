بالتنسيق مع مصر.. غزة تسير أول رحلة عمرة منذ 4 سنوات

يسيّر الفلسطينيون في قطاع غزة، أول رحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة في السعودية، بعد توقف دام أربعة أعوام متواصلة؛ بسبب ظروف إغلاق معبر رفح البري على الحدود بين القطاع ومصر.

وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، يوسف ادعيس، الشهر الماضي، استئناف رحلات العمرة للفلسطينيين في غزة بعد توقفها منذ العام 2014، بعد إنهاء وزارته ترتيبات ذلك مع السلطات المصرية.

وحصل الفوج الأول من المعتمرين البالغ عددهم 800 معتمر، على تأشيرات دخول السعودية.

وأنهت شركات الحج والعمرة في غزة، توزيع ملابس الإحرام وحقائب وكتاب دليل إرشادات العمرة، على المعتمرين المسجلين لديها.

وفي الأيام الأخيرة، ازدحمت مكاتب شركات الحج والعمرة بالمعتمرين؛ لإنهاء إجراءات سفرهم وتسديد رسوم الرحلة البالغة نحو 1100 دولار لكل معتمر، تشمل تذاكر الطيران وتكلفة المواصلات والإقامة بالسعودية.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2014، لم يتمكن أي من معتمري قطاع غزة، من السفر إلى السعودية لأداء العمرة؛ بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري على حدودها مع القطاع، كما قال عوض أبو مذكور، رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، زار وفد يضم مسؤولين بوزارة الأوقاف في غزّة ومكاتب الحج والعمرة، مصر؛ لتنسيق آلية سفر معتمري القطاع.