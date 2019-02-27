القبض على شابين رقصا عند إشارة مرور بالسعودية (فيديو)

القبض على شابين رقصا عند إشارة مرور بالسعودية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ضبط مرور محافظة عنيزة في المملكة العربية السعودية شابين تراقصا عند إحدى إشارات المرور، وسط شارع عام، وأمام العديد من الناس، وعلى الأصوات الصاخبة التي تخرج من المركبات تزامنا مع خروج شرار من النار منها، حيث دبكوا على إيقاعها.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن مرور عنيزة تحرى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضبط مالكي المركبتين من نوع ”هايلوكس 2002 و2004″، وتم إيداعهما التوقيف وحجز المركبتين، فيما جار البحث عن بقية المتورطين الذين ظهروا في المقطع.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر عدة شبان يترجلون من مركباتهم المتوقفة عند إشارة مرور في أحد الشوارع العامة ليتراقصوا على أنغام محركات السيارات وأصواتها، والتي تم إرفاقها بشرر من النار متصاعد من المركبات.

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