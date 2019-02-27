القبض على شابين رقصا عند إشارة مرور بالسعودية (فيديو)

ضبط مرور محافظة عنيزة في المملكة العربية السعودية شابين تراقصا عند إحدى إشارات المرور، وسط شارع عام، وأمام العديد من الناس، وعلى الأصوات الصاخبة التي تخرج من المركبات تزامنا مع خروج شرار من النار منها، حيث دبكوا على إيقاعها.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن مرور عنيزة تحرى في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ضبط مالكي المركبتين من نوع ”هايلوكس 2002 و2004″، وتم إيداعهما التوقيف وحجز المركبتين، فيما جار البحث عن بقية المتورطين الذين ظهروا في المقطع.

مرور #محافظة_عنيزة يضبط شابين على خلفية رقصهم عند إحدى الإشارات المرورية، على مرأى الحضور، وعلى صوت مركباتهم الصاخبة، بعد تركيب أجهزة أزعاج تصدر أصوت وتخرج شررًا من النيران . pic.twitter.com/xfxLZbx90w — حمود الضحيان ابونواف (@H_S_Alduhaiyan) February 27, 2019

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر عدة شبان يترجلون من مركباتهم المتوقفة عند إشارة مرور في أحد الشوارع العامة ليتراقصوا على أنغام محركات السيارات وأصواتها، والتي تم إرفاقها بشرر من النار متصاعد من المركبات.