إيران تعتزم إطلاق رحلات العمرة الفردية بعد موسم الحج

كشف رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، عن جهود تبذلها إيران لإعادة إطلاق رحلات مناسك العمرة الفردية مجددًا للمواطنين الإيرانيين عقب موسم الحج القادم.

وقال رشيديان في حديث أجرته معه وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية: إن “هناك ما يقرب من 6 ملايين من مواطنينا مدرجون في قائمة إقامة مناسك العمرة، حيث طرح المجلس الأعلى للحج مؤخرًا مسألة إطلاق رحلات العمرة بعد مناقشة الأمور اللازمة لها”.

واعتبر رشيديان أن الظروف السياسية الراهنة بين إيران والسعودية تُمثل إحدى مشكلات إطلاق طهران لرحلات العمرة، مضيفًا: “إننا في الوقت الراهن ليس لدينا قنصلية في السعودية لمتابعة شؤون المواطنين الإيرانيين، ومن الطبيعي أن يكون وجود قنصلية في السعودية مهمًا جدًا للإيرانيين”.

وأوضح أن هناك أمورًا إذا ما تمّت على المستوى الدبلوماسي لإيران، فسوف تُسهّل عملية إطلاق رحلات العمرة، لافتًا إلى أن مسألة توفير الدعم القنصلي، وإطلاق مكتب رعاية المصالح بوساطة دولة سويسرا، تُعد من أبرز العوامل في هذا الصدد.

وأشار رئيس منظمة الحج الإيرانية في حديثه إلى تحضيرات بلاده لموسم الحج القادم، حيث قال: “لقد كان موسم الحج الماضي بمعدل 3800 تومان، ونأمل مع إعلان السعر النهائي لهذا العام بتقديم أسعار مناسبة للمواطنين”.

ولفت إلى إمكانية مضاعفة أسعار موسم الحج للإيرانيين مقارنة مع الموسم الماضي لما تشهده البلاد من أزمة في العملة”.

وتابع: “لقد بدأنا الأمور التنفيذية لموسم الحج هذا العام مبكرًا، حيث تم تأمين 75% من المساكن في مكة وحوالي 60% من المساكن في المدينة إلى الآن بعد توفير 20 مليون ريال سعودي مقارنة مع العام الماضي”.

وأعلن أن إيران تعتزم إرسال 86 ألفًا و 500 مواطن لموسم الحج القادم، لافتًا إلى أن بلاده طلبت من السلطات السعودية إضافة 10 آلاف حاج آخرين.