هنية يعلن عودة 4 مختطفين إلى غزة بعد تسلمهم من مصر (فيديو)

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، تسلّم الشبان المختطفين الأربعة، وعودتهم إلى قطاع غزة بعد سنواتٍ من فقدانهم.

وقدّم هنية، في تصريح صحفيّ مقتضب، شكره للقيادة المصرية التي تعاونت في إنهاء ملف المختطفين الأربعة وتسليمهم للجانب الفلسطيني.

كما أعلن هنية عن نجاح الجهود في إطلاق سراح أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليه سالمين.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أربعة فلسطينيين، في أغسطس/ آب 2015، في منطقة ”شمال سيناء“ المصرية، من داخل حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وعاد هنية إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، بعد زيارة لمصر استغرقت أكثر من ثلاثة أسابيع، لبحث عدد من الملفات التي تتعلق بقطاع غزة، خاصة ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح.