هنية: نتائج المباحثات مع مصر حول المفقودين الأربعة هي ”الأكثر أهمية“

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، إن نتائج المباحثات التي أجراها وفده مع السلطات المصرية، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، بشأن ملف الشبان الفلسطينيين الأربعة الذين فُقدوا بسيناء، أثناء مغادرتهم قطاع غزة عام 2015، هي ”الأكثر أهمية“.

وفي أغسطس/ آب 2015، اختطف مسلحون، أربعة فلسطينيين، في منطقة ”شمال سيناء“ المصرية، من داخل حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح البري، على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وآنذاك، حمّلت ”حماس“ السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة الشبان الأربعة، ودعتها إلى العمل على سرعة إطلاق سراحهم بحكم مسؤوليتها الأمنية.

وأمس الأربعاء، عاد ”هنية“، والوفد المرافق له، إلى القطاع، عقب زيارة للقاهرة، استمرت لأكثر من 3 أسابيع.

وقال المتحدث باسم حماس في غزة، عبد اللطيف القانوع، إن حركته ”راضية عن نتائج الزيارة وإن مصر تفهّمت موقف الحركة من مختلف المواضيع والقضايا“.

وأكد القانوع، أن ”جهود الأشقاء المصريين داعمة ومتواصلة لإنجاز مصالح شعبنا وتحقيق أهدافه ورفع الحصار الإسرائيلي عنه“.

ومنذ أكثر من شهرين، يجري وفد مصري زيارات متكررة للقطاع والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي ”حماس وفتح“، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها القاهرة بملفي المصالحة الفلسطينية و“التهدئة“ بغزة.