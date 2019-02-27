حماس تعتقل زعيم وكوادر حركة ”الصابرين“ الموالية لإيران

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، يوم الأربعاء، الأمين العام لحركة ”الصابرين“ الشيعية المحسوبة على إيران.

وجاء اعتقال أمين عام الحركة هشام سالم وعدد من قيادات وعناصر الحركة، على خلفية نشاط الحركة العسكري والسياسي في القطاع.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها أجهزة حماس الأمنية، هشام سالم وعناصر من حركة الصابرين، على الرغم من علاقة حماس الوثيقة مع النظام الإيراني.

وتتهم حماس، حركة الصابرين بالعمل على نشر الفكر الشيعي في قطاع غزة، كما أنها تحارب نشاطها العسكري في القطاع.

وحركة الصابرين (حصن) هي حركة فلسطينية تتبع المذهب الشيعي وموالية لإيران، وذلك بعد انشقاق عناصرها عن حركة الجهاد الإسلامي منذ عام 2014.