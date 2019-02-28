”الجهاد الإسلامي“ و“الجبهة الشعبية“ تدينان محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا 

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، محاكمة ليبيا لأربعة فلسطينيين بتهمة ”العمل على مساعدة المقاومة“.

ودعت الحركتان في تصريحين منفصلين، ليبيا إلى ”الإفراج عن المعتقلين الأربعة“.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صدر عنها اليوم: ”نُدين محاكمة 4 فلسطينيين في ليبيا بتهمة العمل على مساعدة المقاومة التي تتصدى للإرهاب الصهيوني في فلسطين“.

وأضافت:“ المقاومة ليست تهمة، بل هي شرف وفخر لكل من يدعمها ويساندها“ مطالبة السلطات الليبية بـ ”الإفراج الفوري عن الفلسطينيين الأربعة“.

بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليبيا ”الإفراج عن الفلسطينيين الأربعة المعتقلين“.

وقالت: إن ”اعتقال الفلسطينيين الأربعة، جاء تحت ذريعة تهريب سلاح إلى المقاومة الفلسطينية في القطاع“.

والإثنين الماضي، استنكرت حركة حماس الأحكام التي أصدرتها محكمة ليبية في طرابلس بحق كل من مروان عبد القادر الأشقر، ونجله براء، ومؤيد جمال عابد، ونصيب محمد شقير“.

وقالت الحركة، إن الفلسطينيين الأربعة أقاموا داخل ليبيا بغرض ”الدراسة وللحصول على قوت يومهم، وهمهم الأكبر أن تتحرر أرضهم، والعودة إلى ديارهم ووطنهم فلسطين“.

وأوضحت أن ”الأشقر يقيم في ليبيا منذ العام 1989، ولم يسبق له هو ومن معه أن تدخلوا في أي من شؤون ليبيا الداخلية، ولم يعبثوا بأمنها، وإن نجله براء وقت اعتقاله كان طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا“.