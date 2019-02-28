السراج وحفتر يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة في ليبيا

السراج وحفتر يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة في ليبيا

المصدر: عبدالعزيز الروف

 أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء المعترف به دوليًا فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اتفقا على ضرورة إجراء انتخابات.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة، وبحضوره، عقد يوم أمس اجتماع في أبو ظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر“.

وأضافت: ”اتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، والعمل من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها“.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أو من حكومة الوفاق بهذا الخصوص حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إلى اتفاق على رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي بعد اجتماعات العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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