الأمم المتحدة: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يشكل ”جريمة ضد الإنسانية“

المصدر: أ ف ب

أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن رد إسرائيل على تظاهرات غزة في 2018 ”يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية“، بينما أشار المحققون إلى أن قناصة استهدفوا مدنيين بينهم أطفال.

وقال رئيس اللجنة سانتياغو كانتون إن ”الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.

وأكد كانتون أن ”بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أنه ”يجب على إسرائيل التحقيق فيها فورًا“.

ورفضت إسرائيل التقرير الأممي ووصفته بأنه ضرب من ”مسرح العبث“. وقال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية في بيان إن مجلس حقوق الإنسان ”أصدر تقريرا آخر عدائيا وكاذبا ومحرفا ضد دولة إسرائيل“.

وأضاف ”ليس بوسع أحد أن ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة“.