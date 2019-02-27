الجبير يتعهد بتعاون السعودية مع مجلس حقوق الإنسان

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة، إلى التحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكر الجبير أمام المجلس الذي يضم 47 عضوًا، ومقره جنيف، أن السعودية ستتعاون مع آليات الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.

وسأل مراسل لرويترز الجبير مرتين، عما إذا كان ذلك يعني أن المملكة ستتعاون مع التحقيق في مقتل خاشقجي، الذي تقوده أجنس كالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج إطار القانون، لكنه امتنع عن الرد.