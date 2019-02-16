”نتنياهو يخدع شعبه“.. تركي الفيصل: السعودية لن تطبع مع اسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية (فيديو)

”نتنياهو يخدع شعبه“.. تركي الفيصل: السعودية لن تطبع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية

قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ”يخدع“ شعبه بمحاولات التقليل من أهمية القضية الفلسطينية.

وأضاف الفيصل في حديث مع القناة 13 العبرية، ان نتنياهو ”يريد من الدول العربية أن تقيم علاقات معه قبل حل القضية الفلسطينية، وهو أمر ترفضه المملكة العربية السعودية وتريده مقلوبًا، أي أن يكون الحل سابقًا للتطبيع“.

رسالة سعودية

وبخصوص مقابلة الأمير تركي الفيصل، نقل المحلل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد تأكيد الأمير أنه ”محظور على الإسرائيليين أن يتم تضليلهم، والتفكير بأنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، كما يتحدث نتنياهو بذلك وهو في سباق انتخابي”.

وقال رافيد الذي يعدّ سلسلة وثائق تلفزيونية، إنه قبل أيام من إجراء مقابلته بالفيصل في لندن، ”اجتمع الأمير بالعاهل السعودي الملك سلمان في الرياض، و أبلغه أنه يريد توصيل رسالة تحذيرية للإسرائيليين وحكومتهم، بأن لا يخدعهم نتنياهو“.

وسأل رافيد خلال المقابلة عن التقييم السعودي تجاه نتنياهو، فأجاب الفيصل: ”إنه سلبي جدًا، بسبب سياساته الميدانية على الأرض، المواطن السعودي لا يشعر كثيرًا بالارتياح تجاهه“.

وأشار الفيصل إلى ”أن هذا هو الموقف السعودي وليس هناك فرق بين الملك سلمان وابنه ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في أي موضوع“.

وبحسب صحيفة ”لوس أنجليس تايمز الأمريكية“ فإن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم لرؤساء وفود الدول التي شاركت في مؤتمر وارسو الخاص بالشرق الأوسط، موجزًا أو خطوطًا رئيسية لخطة السلام بشأن القضية الفلسطينية المعروفة باسم ”صفقة القرن“، وذلك في جلسة خاصة يوم الخميس الماضي.

وقالت الصحيفة إن كوشنر: ”سيقوم قريبًا بجولة في المنطقة، للترويج للمشروع، وأنه سيعرض خلال هذه الجولة تفاصيل الخطة بشكل أوسع مما طرحه على الوفود المشاركة في مؤتمر وارسو“.

وبخصوص خطة كوشنر قال الفيصل: ”أقدم نصيحة لطاقم السلام الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل عرض صفقة القرن.. هناك مبادرة السلام العربية، تبنوها، واجعلوها مبادرتكم أنتم“.