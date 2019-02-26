ندوة حوارية في الأردن تؤكد أهمية وثيقة ”الأخوة الإنسانية“ التي تم توقيعها في الإمارات

ناقش متحدثون خلال ندوة حوارية عقدت في الجامعة الامريكية في مدينة مادبا -تبعد 33 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان-، أهم ما ورد في الوثيقة التاريخية، (وثيقة الأخوة الانسانية) التي تم توقيعها بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات اسبوع الوئام العالمي، والتي جاء فيها ”إما أن نبني المستقبل معاً، أو لا مسقبل يبنى“.

وأبرز المشاركون في الندوة أهمية الحوار في الحياة، والتركيز على مبدأ التآخي والعيش المشترك، والتفاهم للعيش بوئام وسلام.

الندوة التي نظمها نادي الحوار ”فكرنا“ شارك فيها الأب د. رفعت بدر مدير المركز الكاثوليكي للاعلام، ود. وجيه قانصوه مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية، والناشطة في مجال الحوارات والعمل الاجتماعي تهاني روحي، أكدت على أن الحوار هو إغناء وليس اقصاء، ويحتاج إلى شمولية في التفكير والتحري الجاد عن الحقيقة، بأن نشاهد الأشياء بأعيننا لا بعيون الآخرين، مشيرين انه يمكن للبشرية أن تستمر في تعاونها وتحقق كرامة الانسان التي ترتكز على أخلاقه بالدرجه الأولى، ضمن مساحة مفتوحة وهو التحدي الأكبر.

كما أكد الأب رفعت بدر في الندوة التي رعاها رئيس الجامعة د. نبيل ايوب، على أهمية الحوار في حياة الإنسان، وعلى مبادىء التآخي والعيش المشترك والتفاهم ، مؤكدًا على أن مفهوم الإنسانية هو الركيزة الأساسية لثقافة اللقاء والتقبّل والانفتاح، مشيرا إلى أهم ما ورد في وثيقة الأخوة الانسانية التي شددت على أنه ”إما أن نبني المستقبل معًا، أو لا مستقبل سيبنى“.

د. قانصوه بدورها لفتت إلى أن ”القول بأن العالم يسير باتجاه أن يكون قرية صغيرة، أو عالمًا مسطحًا لم يعد وهمًا أو خيالاً، إنما حقيقة؛ فالشعوب تتقارب فيما بينها، وحواجز الجهل ترفع تدريجيًا، وتداخل الثقافات بات حقيقة، بحيث لم نعد نشهد تعدد حضارات بل حضارة واحدة. وهذا يعني أن هذه الأنا باتت تدرك نفسها بصفتها جزء من حقيقة أوسع تقول نحن نحيا معًا“.