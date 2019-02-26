لافروف: الولايات المتحدة تمزق العالم

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب بدأ يتشكل، مشددًا على أن ”الأرضية القانونية والدولية مقسمة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمزق كل شيء في العالم“.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الروسي، الإثنين، من فيتنام التي يزورها حاليًا لإجراء مباحثات رسمية، تطرق خلالها للحديث عن آخر التطورات السياسية العالمية، بحسب وسائل إعلام روسية.

وأوضح لافروف أن مجلس الأمن الدولي، لم يعد كافيًا لتمثيل المناطق النامية حول العالم، مضيفًا ”هناك تأخر بخصوص إجراء إصلاحات في مجلس الأمن، لأنه لم يعد كافيًا لتمثيل المناطق النامية بآسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية“.

ولفت أن الاتحاد الأوروبي ”انغلق على نفسه“ حيال عدد من الموضوعات العالمية، موضحًا أن ”نظامًا عالميًا جديدًا متعدد الأقطاب بدأ يتشكل، والأرضية القانونية والدولية مقسمة، والولايات المتحدة الأمريكية تمزق كل شيء“.