نادي الهلال يستفسر من الاتحاد الآسيوي عن قانونية مشاركة سالم الدوسري ضد العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية عن أن إدارة نادي الهلال السعودي خاطبت الاتحاد الآسيوي لكرة ‏القدم، مستفسرة عن قانونية مشاركة لاعب الفريق، سالم الدوسري، أمام العين الإماراتي الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2019.

وتعرض الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي نسخة 2017 قبل أن يتغيب عن البطولة في النسخة الماضية، بعد أن تمت إعارته لفريق فياريال الإسباني، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وتنص لوائح البطولة على إيقاف اللاعب في حالة خروج فريقه من أول مباراة في أول بطولة مقبلة.

ويستهل الهلال مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا في الخامس من مارس المقبل، بمواجهة العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد، بينما حدد الاتحاد الآسيوي، ملعب حمد بن خليفة في الدوحة لمواجهة الفريق الأزرق نظيره الاستقلال الإيراني في الثامن من إبريل المقبل.

واختار الهلال ملعب محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية لمواجهة الاستقلال الإيراني، كأرض محايدة لمواجهة الفريقين .

وسيواجه متصدر الدوري السعودي منافسه الدحيل القطري 12 مارس المقبل على ملعب جامعة الملك سعود، في ثاني مبارياته في دور المجموعات من البطولة القارية، ويحل ضيفًا على الاستقلال الإيراني في الدوحة ويتجدد لقاء الفريقين الثلاثاء 23 أبريل المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

كما يواجه الهلال نظيره العين في الجولة الخامسة من دوري المجموعات السادس من مايو المقبل في الرياض والذي يصادف بداية شهر رمضان المبارك، ويختتم مباريات هذا الدور بمواجهة الدحيل القطري على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة في 20 مايو المقبل.