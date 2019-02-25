نادي الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي كأس زايد بتعادله مع الاتحاد السكندري (صور)

تأهل نادي الهلال السعودي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله مع مضيفه الاتحاد السكندري المصري، سلبيًا، الإثنين، في ربع نهائي البطولة.

واستفاد الهلال من فوزه 3/0 في الذهاب تناوب على تسجيلها كارلوس إدواردو وبافيتيمبي غوميز (هدفين).

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال كافة الفرص المتاحة، لتنتهي المباراة سلبية، على استاد برج العرب.

وانضم الهلال إلى ناديي المريخ السوداني، الذي تجاوز مولودية الجزائر، والنجم الساحلي التونسي، الذي تجاوز الرجاء البيضاوي المغربي.

وتختتم مباريات ربع النهائي بمباراة الأهلي السعودي والوصل الإماراتي، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2/2.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي فإنه سيضرب موعدًا مع مواطنه الهلال، في حين يلعب النجم الساحلي مع المريخ.