مصرع 4 أطفال نازحين إثر حريق التهم خيمتهم في كركوك العراقية

قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن 4 أطفال من عائلة واحدة لقوا مصرعهم، بعد أن التهمت النيران خيمتهم في مخيم للنازحين جنوب شرقي محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقال النقيب في شرطة كركوك، حامد العبيدي، إن “4 أطفال من أسرة واحدة لقوا مصرعهم عندما اندلع حريق في خيمتهم، في مخيم نازراوة بناحية ليلان جنوب شرقي كركوك”.

وأشار العبيدي إلى أن “والدي الأطفال أصيبا بحروق -أيضًا- ونقلا إلى المستشفى”.

ولم يوضح المصدر سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن “السبب هو انفجار مدفئة نفطية بالخيمة”.

وتسبب اجتياح تنظيم داعش لثلث مساحة العراق صيف 2014، ومن ثم الحرب الطاحنة التي شنتها القوات العراقية لطرد التنظيم، والتي انتهت أواخر العام الماضي، بنزوح 5.8 مليون شخص عن منازلهم.

ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم خلال الحرب، فضلاً عن عدم توافر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.

واستعادت القوات العراقية في الـ 8 من أكتوبر/تشرين الأول 2017، بشكل كامل مركز قضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، الذي كان آخر معقل لتنظيم داعش في المحافظة.

وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة داعش، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.