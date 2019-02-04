أمريكا تطالب حلفاءها باستعادة أسرى تنظيم داعش “الأجانب” من سوريا

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية الدول باستعادة ومحاكمة مئات المقاتلين الأجانب، الذين ألقى حلفاؤها الأكراد القبض عليهم في سوريا، بينما تسحب الولايات المتحدة قواتها من البلد الذي تمزقه الحرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو “قوات سوريا الديمقراطية أظهرت التزامًا واضحًا باحتجاز هؤلاء الأفراد بصورة آمنة وإنسانية”، مضيفًا “الولايات المتحدة تطالب الدول الأخرى باستعادة ومحاكمة مواطنيها الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية”.

ولم يذكر المتحدث عدد الأسرى الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من فصائل مسلحة تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية، لكن مسؤولين أمريكيين يعتقدون بأن العدد 850 تقريبًا.

وتقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إنها تريد عودة مقاتلي تنظيم داعش إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم.