وفاة 3 علماء بمعهد أبحاث الفضاء الإيراني في حريق

أفاد وزير إيراني، اليوم الأحد، بأن 3 من العلماء والباحثين الإيرانيين بمعهد أبحاث الفضاء الحكومي، توفوا في حريق، لم تتضح بعدُ أسبابُه.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، للصحفيين على هامش اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء: “توفَّى ثلاثة من زملائنا من العلماء والباحثين في أبحاث الفضاء الإيراني”.

وحسب وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أوضح جهرمي أن الوفاة: “كانت بسبب حريق في أحد مباني معهد أبحاث الفضاء”.

وأضاف الوزير: “ليس هناك تقرير كامل ومفصل عن الحادث وأسباب اندلاع الحريق في مبنى معهد أبحاث الفضاء”.

وتقدر ميزانية معهد أبحاث الفضاء الإيراني بنحو 4 مليارات دولار، وفقًا لتقارير صحفية إيرانية، ويرأسه واحد من مفوضي وزارة الاتصال وتقنية المعلومات، ويشرف على إطلاق الأقمار الصناعية.