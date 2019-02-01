إسماعيل هنية: عقدنا لقاء “غير مسبوق” مع الوفد الأمني المصري وميلادينوف

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اليوم الجمعة، إن لقاء “غير مسبوق” يجمعهم منذ الصباح بوفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وأضاف هنية، على هامش افتتاح مسجد الشافعي في مدينة غزة: “منذ الصباح هناك لقاء مشترك وغير مسبوق، هناك اجتماع ثلاثي يجمع بيننا والأمم المتحدة ومصر”.

وأوضح، أن “اللقاء يؤشر إلى أمرين اثنين هما: المشروع الوطني والقضية الفلسطينية في بعدها السياسي، والأوضاع المتعقلة في غزة ومسيرات العودة وكسر الحصار”.

ولفت إلى أن “المشهد الوطني العام في غزة والضفة والقدس، في مفترق طرق ومرحلة حساسة ودقيقة ويحيط بها الكثير من التحديات، مع الكثير من الفرص والآفاق”. دون تفاصيل.

وفي وقت سابق، قال مصدر فلسطيني مطلع، إن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اجتمعا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأفاد المصدر، أن الاجتماع الثلاثي تناول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية.

ومساء الخميس، وصل الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات، عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، في حين وصل “ميلادينوف” القطاع الجمعة.

ومنذ أكثر من شهرين، يجري الوفد المصري زيارات متكررة لقطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل، يلتقي خلالها مسؤولين من حركتي “حماس” و”فتح”، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و”التهدئة” في غزة.