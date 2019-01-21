حماس تعلن تأجيل زيارة هنية لموسكو

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الإثنين، عن أن زيارة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، التي كانت مقررة إلى روسيا في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، تم تأجيلها إلى شهري نيسان/إبريل وأيار/مايو المقبلين.

جاء ذلك، في حوار أجرته صحيفة “الرسالة” التابعة لحركة “حماس”، مع طاهر النونو، المستشار الإعلامي لهنية.

وقال النونو إن “العلاقة مع روسيا متقدمة ومتطورة، والاتصال الأخير الذي جرى قبل أيام بين هنية وممثل الرئيس بوتين في منطقة الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، بحث العلاقات الثنائية وآخر التطورات السياسية والقضايا المتعلقة بالواقع الفلسطيني الداخلي والقضايا الإقليمية”.

ولم يفصح النونو خلال الحوار، عن المزيد من التفاصيل حول زيارة هنية لروسيا.

وقالت حماس، الخميس الماضي، إن “هنية هاتف بوغدانوف، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية”.

وكان من المقرر أن يزور هنية، روسيا، في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن الزيارة تأجلت بسبب “انشغال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف”، حسبما أعلنت حماس في بيان سابق.