موقع عبري يكشف خطة حماس و “حزب الله” لعرقلة الانتخابات الإسرائيلية

زعم موقع “ديبكا” العسكري الإسرائيلي، أن ميليشيا حزب الله اللبناني، وحركة حماس اتفقا خلال اجتماع عقداه في بيروت أول أمس الأربعاء برعاية إيرانية، على إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية بما فيها تل أبيب؛ لتخريب الانتخابات المقررة في أوائل ابريل نيسان.

ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية إسرائيلية قولها، إن “الاجتماع عقد بين أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وأمين عام لجان المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أيمن الششنية وقيادات أخرى من لجان المقاومة التي تتبع لحماس”.

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن “إيران أمرت بعقد هذا الاجتماع؛ لبحث خطوات تخريب الانتخابات الإسرائيلية”، مذكرًا “بتحذيرات نصرالله ومسؤولين إيرانيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم ارتكاب أي حماقات”.

وأعاد التقرير تصريحات رئيس مجلس الأمن الوطني الإيراني علي شمخاني، والتي كشف فيها أن صواريخ عالية الدقة وصلت إلى لبنان وغزة وهي جاهزة للرد على نتنياهو.

ووفقًا للموقع، فإن تعيين شمخاني مسؤولًا لـ”ملف غزة”، يعني أن إيران وحزب الله يسعيان بالفعل إلى التدخل في الانتخابات الإسرائيلية التي تجري في 9 نيسان المقبل.

وأفاد ديبكا، بأن حماس تسيطر على لجان المقاومة، لكنها قررت عدم المشاركة بنفسها في اجتماع بيروت؛ من أجل تجنب وقف المعونات المالية القطرية التي تمر عبر إسرائيل.

وأضاف “تم ارسال وفد لجان المقاومة الفلسطينية إلى بيروت لبحث تفاصيل العملية الفلسطينية لتخريب الانتخابات الإسرائيلية بالتنسيق مع حزب الله وطهران.”

وكشف الموقع، عن أنه “تم التوصل إلى استراتيجية متدرجة تشمل إطلاق صواريخ من غزة في الأسابيع القادمة وحتى منتصف شهر آذار (مارس) أي ثلاثة أسابيع قبل بدء الانتخابات”، فيما تفيد المصادر بأنه تم خلال الاجتماع “تحديد أهداف إسرائيلية لضربها بالصواريخ بما فيها تل أبيب”.