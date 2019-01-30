ركود في سوق الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط

تراجعت واردات منطقة الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي “المسال” بشكل كبير العام الماضي، وسط توقعات بأن تبقى منخفضة خلال عقد من الزمان، وفقًا لوكالة بلومبرج الأمريكية.

وأشارت الوكالة، اليوم الأربعاء، إلى أن تلك الواردات انخفضت بنحو 37% في العام 2018، بعد أن ارتفعت في العامين السابقين بنسبة تجاوزت متوسط النمو العالمي.

وأوضحت أن واردات المنطقة من الغاز “المسال” لن تتجاوز 4% من إجمالي واردات العالم خلال السنوات الـ8 المقبلة، لافتة إلى أن الدول المستوردة الرئيسة في المنطقة هي: الأردن، مصر، الكويت، الإمارات، وإسرائيل.

وعزت الوكالة الأمريكية، أسباب التراجع إلى اكتشافات غاز جديدة، خاصة في كل من مصر والإمارات، ما دفعهما إلى تقليص مشترياتهما من الغاز “المسيل”.

وذكرت أن الأردن ومصر تصدرتا الدول التي خفضت وارداتها من الغاز “المسال” بنسبة كبيرة، بعد أن كانت تحتل مصر مكانة أكبر مستورد عامي 2016 و2017، ومن المتوقع أن تسأنف صادرات الغاز قريبًا بعد الارتفاع الكبير في إنتاج حقل “ظهر”، أما الأردن فقد بدأ يعتمد أكثر على واردات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من مصر .

واعتبرت الوكالة أن وقف مصر لوارداتها سيؤثر على صادرات قطر من الغاز “المسال” لا سيما أنها كانت تستورد نحو نصف احتياجاتها من “المسال” من قطر.