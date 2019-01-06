مقتل 3 من داعش في إنزال جوي أمريكي بكركوك العراقية

كشفت مصادر عسكرية عراقية، يوم الأحد، عن تنفيذ قوة أمريكية خاصة عملية إنزال جوي في محافظة كركوك شمال العراق، أسفرت عن مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش.

وقالت المصادر إن “قوة أمريكية خاصة نفذت عملية إنزال جوي في كركوك، تمكنت خلالها من قتل 3 عناصر من تنظيم داعش يشكلون خلية تستهدف أبراج الكهرباء في المنطقة”، وفق وسائل إعلام عراقية.

وأضافت المصادر أن “عملية الإنزال جرت في قضاء الحويجة، وسبقتها غارة جوية”.

وتتعرض أبراج الطاقة الكهربائية في قضاء الحويجة بين حين وآخر إلى تخريب.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، أعلن من العاصمة الفرنسية باريس، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عن تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم داعش.