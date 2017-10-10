القوات العراقية تعلن رسميًا انتهاء مهامها في الحويجة

أعلن قائد عسكري عراقي بارز مساء الثلاثاء نجاح عمليات تحرير قضاء الحويجة من سيطرة تنظيم داعش جنوب غرب مدينة كركوك؛ 250 كيلومترا شمال بغداد.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد عمليات تحرير الحويجة، في بيان صحفي إن “قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وألوية من الحشد الشعبي تنهي مهامها في المرحلة الثانية، وبهذا تكون قد أكملت واجبها في عمليات تحرير الحويجة بعد أن تمكنت من تحرير الجزء الجنوبي من مركز قضاء الحويجة، وناحية الرياض بالإضافة إلى 161 قرية ومنطقة”.

وأضاف أن القوات العراقية “فرضت السيطرة على طريق الفتحة-الرياض باتجاه كركوك، حيث فرضت سيطرتها الكاملة على سلسلة جبال حمرين من جسر زغيتون وحتى جسر الفتحة ولمسافة 45 كيلومترا وبعمق 15كيلومترا”.

وتتجه الأنظار في العراق صوب تحرير مناطق أعالي الفرات في محافظة الأنبار وتحرير مناطق راوة والرطبة والقائم، أخر مناطق تخضع لسيطرة داعش أقصى غرب العراق”.