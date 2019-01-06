إصابة جنديّين بريطانيّين في سوريا بصاروخ أطلقه داعش

المصدر: ا ف ب

أصيب جنديّان بريطانيّان بجروح أمس السبت في شرق سوريا، جرّاء صاروخ أطلقه تنظيم داعش، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد، إلى أنّ الجنديَّين عضوان في قوّات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ المتشددين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إنّ “الجنديَّين نُقلا بمروحية لتلقّي العلاج”.

كما قُتل عنصر من قوّات سوريا الديمقراطيّة في هذا الهجوم في محور الشعفة بمحافظة دير الزور.

والجيب الأخير في سوريا لتنظيم داعش يقع في محافظة دير الزور غير البعيدة من الحدود العراقيّة.

ويساند التحالف الدولي قوّات سوريا الديمقراطيّة التي تشنّ منذ أيلول/سبتمبر هجومًا ضد المتشدّدين في هذه المنطقة التي تضمّ خصوصًا بلدات هجين والسوسة والشعفة.

وتمكّنت قوّات سوريا الديمقراطيّة في وقت سابق من استعادة هجين بعد أسابيع من المعارك.