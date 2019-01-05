العراق يعلن تدمير “معسكر عملاق” لداعش في كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، تدمير “معسكر عملاق” لتنظيم داعش في محافظة كركوك، شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية، إنّ “الأجهزة الأمنية من الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وبإسناد من طيران الجيش، نفذوا عملية عسكرية كبرى، لتدمير معسكر عملاق لداعش يقع في محافظة كركوك”.

وأضاف الخفاجي، أنّ “العملية جاءت استنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، حيث تم تدمير أكثر من 7 أنفاق وجميع المعدات التي يستخدمها الإرهابيون في عمليات الخطف التي تتم في منطقتي الرياض والحويجة في كركوك”، لافتًا إلى أن “العملية استمرت لأكثر من ساعتين”.

وبين المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، أنّ “القوات الأمنية لم تعثر على أيّ من عناصر داعش في هذا المعسكر”.

وأعلنت بغداد، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها داعش منذ صيف 2014، والتي مثلت ثلث مساحة العراق، في شمال البلاد وغربها. ‎