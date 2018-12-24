الجهاد الإسلامي يدعو إلى اجتماع طارئ بين عبّاس وأمناء الفصائل الفلسطينية‎

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الرئيس محمود عبّاس، لعقد اجتماع طارئ مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، محذرة من خطورة تدويل الخلاف بين حركتي فتح وحماس، عقب حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش:” إن حل المجلس التشريعي قد يكرّس الانقسام بين الحركتين، ويساهم في توسيع الهوة في وجهات النظر”.

وأضاف البطش في تصريح صحافيّ يوم الاثنين:” أن ما يسمى بــ”صفقة القرن”، لن تتوقف عند القضة الفلسطينية، “بل تعمل الإدارة الأمريكية على تقسيم المنطقة بأكملها”.

وكانت فصائل فلسطينية، حذرت من تداعيات قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني في ظل انقسام جغرافي وسياسي بين حركة حماس في قطاع غزة، وحركة فتح في الضفة الغربية.

ودعت الفصائل إلى ضرورة تدخل مصر، لتقريب وجهات النظر الفلسطينية، قبل أن يؤدي الانقسام إلى انفصال حقيقي في الموقف الفلسطيني، وخاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي.