حماس ترفض حل التشريعي وتدعو مصر للتدخل

أعلنت حركة حماس رفضها لقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، حل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطّل، معتبرة أنه ليس ذا قيمة قانونية أو دستورية.

وقالت الحركة في بيان لها، “نرفض قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أنه ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً”.

وأضافت الحركة، أن “المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.

وأشارت حماس إلى أن “هذا القرار ينهي التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية الفلسطينية؛ للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”

وطالبت الحركة، الفصائل الفلسطينية والكتل البرلمانية العمل على وقف إجراءات الرئيس الفلسطيني التي وصفتها بـ “غير الدستورية واللامسؤولة” بحق المجلس التشريعي.

كما طالبت حماس، مصر بالوقوف أمام إجراءات الرئيس محمود عباس، مؤكدة استعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، أن المحكمة الدستورية الفلسطينية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.