عباس يحذر من مساعي إسرائيل لإضعاف الحضور المسيحي بالقدس

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، من تصاعد مساعي إسرائيل لإضعاف الحضور المسيحي في القدس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وتساءل عباس، في رسالة له بمناسبة أعياد الميلاد، “هل يقبل العالم المسيحي في أرجاء العالم الاحتفال بعيد الميلاد في وقت يتم فيه إجبار أبناء شعبنا من المسيحيين على الهجرة بسبب الظروف الصعبة والحياة القاسية؛ جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية؟”.

وأضاف: “تم هذا العام إغلاق كنيسة القيامة في سابقة خطيرة بالتاريخ المعاصر، وكان القرار بمثابة رسالة احتجاج ورفض للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف الحضور المسيحي في الأرض المقدسة”.

وتابع، أن تلك السياسات شملت مصادرة الأراضي، مثل أرض دير “الكريمزان”، وسنّ تشريعات في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تسمح بمصادرة ممتلكات الكنيسة، فضلًا عن توسيع المستوطنات وهدم المنازل وسحب هويات العائلات وحرمانهم من جمع الشمل.

وشدد الرئيس الفلسطيني، أن على “الشعوب الحرة في العالم أجمع”، الانتباه لهذه الممارسات.

وتكون ذروة أعياد الميلاد ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول من كل عام (حسب التقويم الغربي)؛ حيث يقام قداس منتصف الليل بحضور الرئيس ووزراء، إلى جانب مسؤولين من دول عربية وأجنبية وآلاف الحجاج من داخل البلاد وخارجها.

وتقدر أعداد المسيحيين في الضفة الغربية بما فيها القدس بنحو 47 ألفًا، إضافة إلى ثلاثة آلاف في قطاع غزة، بحسب بيانات الهيئة الإسلامية المسيحية (مستقلة) لعام 2017.