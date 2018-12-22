مؤنس دبور.. عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية قد يجاور محمد صلاح في نادي ليفربول

بدأ المهاجم مؤنس دبور يثير اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى في أوروبا بعد تألقه رفقة فريقه النمساوي ريد بول سالزبورغ النمساوي خلال منافسات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا ولقاءات الدوري الأوروبي.

وسجل اللاعب العربي الأصل والإسرائيلي الجنسية 4 أهداف في الإقصائيات التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والذي فشل خلالها فريقه في بلوغ دوري المجموعات، كما سجل 5 أهداف في لقاءات الدوري الأوروبي والتي بلغ خلالها فريق سالسبورغ النمساوي دور 16 حيث سيواجه كلوب بروج البلجيكي.

وذكرت عدة تقارير إعلامية أن أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز تهتم باللاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة من بينها ليفربول بعد تألقه اللافت قاريًا.

من هو مؤنس دبور؟

ولد مؤنس دبور في 14 أيار / مايو 1992 بمدينة الناصرة ويعتبر من عرب 48 في إسرائيل وبدأ مشواره في فريق مكابي الناصرة ما بين 2003 و2010 وصعد كلاعب محترف في 2009 قبل أن ينتقل لفريق مكابي تل أبيب في 2010 حيث لعب في صفوفه 4 مواسم سجل خلالها 28 هدفًا في 91 لقاء.

وانتقل مؤنس دبور في 2014 لفريق غراسهوبرز السويسري ولعب في صفوفه موسمين سجل خلالهما 41 هدفًا في 82 لقاء، لينتقل بعدها لفريق سالزبورغ النمساوي في 2016 ثم أعير لفريقه السابق جراسبهوبرز لمدة موسم في 2017 حيث حمل شارة القيادة في الفريق.

وعاد اللاعب لفريق سالزبورغ هذا الموسم ليتألق بشكل ملفت وسجل طيلة فترة لعبه الأولى والثانية 55 هدفًا في 108 لقاءات.

مثل دبور المنتخبات الإسرائيلية في الفئات الصغرى ومثل المنتخب الإسرائيلي الأول في 12 لقاء وسجل 3 أهداف ويعتبر من أبرز اللاعبين العرب في إسرائيل.