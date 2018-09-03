ليبرمان يلمح إلى استهداف مواقع إيرانية في العراق

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الاثنين، إلى أن بلاده قد تهاجم قطعًا عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق، مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر في القدس: “نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد، وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب”.

وردًا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق، أوضح ليبرمان: “أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره.. حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف”.

ويأتي ذلك في وقت قالت مصادر لـ”رويترز”، إن إيران أمدت وكلاء شيعة لها في العراق بصواريخ باليستية.